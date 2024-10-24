Два автомобиля столкнулись на улице Спиридоновке в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

ДТП с двумя автомобилями произошло на улице Спиридоновке, в районе дома 24/1. После столкновения обе машины вылетели на тротуар. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные городские службы, выясняющие обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших. Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее два автомобиля столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), в районе Рижской эстакады. Из-за ДТП движение затруднено на 3 километра, занята одна полоса из четырех.

Еще одна авария произошла до этого в городском округе Мытищи, где пьяная женщина за рулем своего автомобиля повредила 10 машин во дворе дома на Ильинской улице.