23 октября, 18:54Происшествия
На Северо-Восточной хорде столкнулись два автомобиля
Фото: 123RF/bilanol
На Северо-Восточной хорде (Перовская эстакада) столкнулись два автомобиля, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Специалисты выясняют обстоятельства аварии и уточняют информацию о пострадавших. В ведомстве подчеркнули, что движение в сторону Подмосковья затруднено на два километра.
Ранее два человека пострадали в результате ДТП на набережной Тараса Шевченко на западе столицы 21 октября. Девушка за рулем Chery не справилась с управлением и наехала на бордюр и железный забор, после чего автомобиль опрокинулся в реку. В результате травмы различной степени тяжести получили 19-летняя водитель и 20-летняя пассажир.
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