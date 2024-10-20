Автомобиль сбил трех пешеходов на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три пешехода пострадали в результате аварии на востоке Москвы, сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, ДТП произошло на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы. Водитель автомобиля марки "Мазда" не справился с управлением. В результате он выехал на тротуар, где наехал на трех пешеходов. Они получили травмы различной степени тяжести.

Контроль за расследованием обстоятельств случишегося взяла на себя прокуратура Восточного административного округа Москвы, говорится в телеграм-канале ведомства.

Ранее авария с участием фуры и легковушки произошла в городском округе Домодедово в районе 175 километра автодороги А-107. Машина марки Lada выехала на полосу встречного движения.

От травм, полученных в результате столкновения машин, скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.