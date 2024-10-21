Два самолета отстранены от полетов после аварии в Шереметьево

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Два самолета будут отстранены от выполнения полетов, чтобы оценить их техническое состояние. Такое решение было принято после того, как одно воздушное судно при рулении зацепило другой лайнер, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Инцидент произошел 20 октября 2024 года в 16:58 по московскому времени. Воздушное судно Airbus A320 заруливало на место стоянки. В этот момент оно зацепило винглетом левого полукрыла законцовку правого стабилизатора самолета Boeing-737, рассказали представители авиагавани.

При этом пассажиров высадили с бортов обоих самолетов и доставили в терминал В. Ни один из них не пострадал, подчеркнули в аэропорту.

Ранее самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который следовал по маршруту Москва – Владикавказ, внепланово вернулся в аэропорт вылета. Причиной для этого стала сработавшая индикация неисправности одной из систем. По данным СМИ, борт кружил в небе около часа и только после этого вернулся в авиагавань.