Число ДТП с электросамокатами в Москве резко сократилось почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

В Москве резко снизилось количество ДТП с электросамокатами, сразу на 48%. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Таких результатов удалось добиться благодаря введенному 15 июля эксперименту по ограничению скорости до 20 километров в час в зоне ТТК – МКАД.

"Результаты эксперимента оказались впечатляющими и оправдали ожидания. <...> Мы стараемся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале департамента транспорта.

Так, количество ДТП в местах совмещенного движения пешеходов и арендных электросамокатов уменьшилось на 17%, а число ДТП с пешеходами и арендными электросамокатами – на 67%.

Как уточнили в департаменте, в данный момент продолжаются обсуждения по введению медленной зоны на этих участках в 2025 году. Итоги будут подведены до конца этого года. Однако это не распространится на улицы с уже существующими медленными зонами с ограничением скорости 5–15 километров в час.

В Москве на 18% уменьшилось и количество ДТП с каршерингом за период, прошедший с января по август 2024 года. В общей сложности с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок.

Это число на два миллиона превышает показатели того же периода прошлого года. Вместе с тем в настоящий момент для аренды в Москве доступны 38 тысяч машин. При этом средний возраст автомобилей составляет 1,5 года.

