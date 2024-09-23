Депутат Ветров предложил увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

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Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил увеличить штраф за езду на одном электросамокате вдвоем. Об этом сообщает RT.

Как объяснил депутат, в последнее время в России разгорелось обсуждение безопасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

"Результатом общественного обсуждения стал ряд локальных и временных ограничений в отдельных регионах использования публичного кикшеринга", – отметил он.

По словам парламентария, Кодекс об административных правонарушениях и правила дорожного движения необходимо обновить. В связи с этим Ветров предложил также увеличить штраф за езду на электросамокатах по скоростным шоссе и магистралям, за остановку в аварийном или опасном месте.

Ранее пользователя, двигавшегося на арендованном самокате по МКАД, оштрафовали, а его аккаунт заблокировали. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что с начала сезона пользователям электросамокатов было выписано свыше 129 тысяч штрафов, а около 126 тысяч аккаунтов заблокировали.

