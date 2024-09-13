Минтранс РФ предложил ограничить скорость СИМ рядом с пешеходами до 10 км/ч

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Министерство транспорта России выступило с инициативой об ограничении скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) рядом с пешеходами до 10 километров в час, сообщила пресс-служба ведомства.

Минтранс вынес на публичное обсуждение проект постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения (ПДД). По мнению представителей министерства, принятие такого решения позволит устранить существующие в данный момент пробелы в части использования СИМ.

Так, в правила будут внесены уточнения в отношении определений "велосипед", "средство индивидуальной мобильности" и "мопед". В Минтрансе полагают, что таким образом удастся обеспечить более четкое разграничение между этими средствами передвижения.

"Проектом определяются параметры движения средств индивидуальной мобильности по различной инфраструктуре, скорость при совмещенном движении с пешеходами – она составит не более 10 километров в час. Также вводится новый дорожный знак, обозначающий территорию, на которой движение средств индивидуальной мобильности запрещено", – указали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, министерство предлагает ввести отдельные правила об остановке и стоянках СИМ, а также установить запрет на перевозку пассажиров на этих средствах передвижения.

Помимо того, может быть введено понятие "лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности", что позволит отнести пользователей СИМ к водителям. Предполагается, что такое решение распространит на них соответствующие требования и обязанности. По мнению представителей Минтранса, это могло бы искоренить проблему отсутствия для них должной административной ответственности за нарушение ПДД.

Вместе с тем проект подразумевает закрепление запрета движения по дорогам, в том числе по тротуарам, для тех СИМ, которые не относятся ни к одному из видов транспортного средства. При этом все они должны отвечать существующим техническим требованиям.

По мнению сотрудников ведомства, все эти изменения позволят сделать невозможным движение по дорогам общего пользования, включая тротуары, тех транспортных средств, которые не могут применяться для передвижения по ним или не прошли государственную регистрацию.

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