Московские школьники начнут изучать правила безопасной езды на самокатах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детям в столичных школах начнут объяснять правила безопасного вождения средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе и самокаты. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

По информации департамента, данную программу, в которую войдут теория и практика, начнут вводить в школах в середине осени и продлится она до конца учебного года. Всего пройти обучение должны около 100 тысяч учеников.

"Целевая аудитория образовательный программы – восьмиклассники", – уточнили в пресс-службе.

Ранее столичный Дептранс направил в адрес операторов сервисов аренды электросамокатов письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Также специалисты предложили распространить такое наказание на тех, кто передает руль детям.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы, так как в таком случае центр тяжести смещается, из-за чего даже небольшая неровность может обернуться серьезными травмами для ребенка.

