Число медленных зон для электросамокатов в Москве выросло до 350

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дептранс увеличил количество медленных зон для электросамокатов в Москве до 350. Решение приняли для повышения безопасности поездок, рассказали в пресс-службе транспортного ведомства.

Сейчас электросамокаты считаются востребованным городским транспортом. Медленные зоны организуют в местах отдыха и на улицах с интенсивным пешеходным движением, уточнили в департаменте.

По словам заммэра, главы Дептранса Максима Ликсутова, за текущий сезон арендой соответствующего транспорта горожане воспользовались свыше 46 миллионов раз. Это на 8 миллионов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом в среднем самокаты арендуют 320 тысяч раз в сутки.

"Арендные самокаты становятся все более популярным транспортом у горожан, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заверил Ликсутов.

Вице-мэр добавил, что сотрудники департамента круглосуточно следят за передвижением на самокатах по камерам, проводят проверки, штрафуют за несоблюдение ПДД и блокируют аккаунты за системные и грубые нарушения правил.

Между тем в ГД предложили увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в столице существует некорректная парковка, при которой электросамокаты оставляют поперек тротуара или вне зоны парковки. За это сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Инициатива также предполагает особое внимание к нарушителям ПДД из числа курьеров сервисов доставки, которые ездят на электровелосипедах.