Депутат ГД Гусев предложил увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил увеличить штраф до 5 тысяч рублей за неправильную парковку электросамокатов, передает Агентство "Москва".

"Идея, которую мы сегодня обсуждаем, которую мы вносим в Госдуму, состоит в том, чтобы в Москве были оборудованы специальные самокатные парковки", – отметил депутат.

По словам парламентария, на сегодняшний день в столице существует некорректная парковка, при которой электросамокаты оставляют поперек тротуара или вне зоны парковки. За это сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Как рассказал депутат, в Москве количество арендованных самокатов увеличилось до 60–70 тысяч.

"Также требует решения проблема нарушителей ПДД из числа курьеров сервисов доставки, которые ездят на электровелосипедах", – добавил он.

Ранее опция по аренде самокатов Whoosh стала доступна в приложении "Московский транспорт". Для того чтобы забронировать самокат, пользователю необходимо открыть боковое меню в приложении, выбрать "Билеты и Сервисы" и нажать на пункт "Самокаты". Затем потребуется регистрация в личном кабинете оператора Whoosh.

