Власти Москвы могут запретить электросамокаты в пределах Садового кольца

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В Москве планируют запретить электросамокаты в пределах Садового кольца и парках. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Власти города обсуждают вопрос об ограничении скорости кикшеринговых самокатов до 15 километров в час по всему городу (с недавнего времени в разных районах уже начали тестировать системы "медленных зон") и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках", – пояснила Ярославская.

По ее словам, исключение составят велодорожки с развитой инфраструктурой.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников ранее предложил ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 10 километров в час. Он отметил, этот вопрос должны решить жители в ходе опроса. В случае положительного решения потребуется внести дополнения в ПДД.

