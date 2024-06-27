МГД предложила ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч с 09:00 до 23:00

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Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил ограничить скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, до 10 километров в час в период с 09:00 до 23:00.

"В связи с частыми происшествиями с участием СИМ и пешеходов именно на тротуарах полагаю также важным задуматься о необходимости ограничить скорость передвижения на СИМ на тротуарах в дневное время", – цитирует его РИА Новости.

Председатель МГД добавил, что общая разрешенная скорость СИМ составит 25 километров в час. Шапошников указал, что этот вопрос должны решить сами жители в ходе опроса. В случае положительного решения потребуется внести дополнения в ПДД.

Ранее еще 20 столичных улиц, включая Лесную, 1-ю и 2-ю Миусскую, Кузнецкий Мост, Солянку, Забелина и другие, добавили в перечень "медленных" зон для СИМ. Режим с ограничением скорости до 10 километров в час действует с понедельника по среду с 20 до 3 часов, а с четверга по воскресенье с 18 до 3 часов.

