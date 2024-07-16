Володин запустил опрос о возможности полного запрета электросамокатов на улицах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос о возможности полного запрета использования электросамокатов на улицах.

По его словам, в нижнюю палату поступают предложения полностью ограничить использование электронных самокатов для передвижения по улицам. В связи с этим он задал своим читателям вопрос, необходима ли такая мера.

По состоянию на 09:30 положительно ответили 73% участников опроса, 24% ответили "нет", 3% – "все равно".

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.

Проект закона подразумевает внесение дополнений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). В него предлагается добавить статью 12.8.1, которая установит штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей за управление СИМ в нетрезвом состоянии. Также это наказание будет вводиться за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Комментируя проект этого закона, Володин обратил внимание, что в течение нескольких последних лет наблюдается постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других СИМ.