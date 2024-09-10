"Известия": Минпромторг предложил ввести обязательную сертификацию самокатов с 1 марта

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Минпромторг РФ начал обсуждение своего проекта постановления правительства, который вводит регулирование для рынка самокатов. В частности, в ведомстве предлагают ввести обязательную сертификацию этой продукции с 1 марта 2025 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минпромторг.

Как пояснили в министерстве, данная продукция несет повышенный риск для здоровья и жизни граждан, в связи с чем логично подтверждать ее качество уже действующим требованиям в форме обязательной сертификации.

Кроме того, зачастую заявленные иностранными производителями характеристики самокатов не соответствуют действительным. В связи с этим на практике они должны будут соответствовать российскому ГОСТу на "Электрические средства индивидуальной мобильности" (СИМ), который вступил в силу в феврале прошлого года.

В Госдуме, в свою очередь, предложили увеличить штраф за неправильную парковку электросамокатов до 5 тысяч рублей. На сегодняшний день в столице существует некорректная парковка, при которой электросамокаты оставляют поперек тротуара или вне зоны парковки. За это сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Инициатива также предполагает особое внимание к нарушителям ПДД из числа курьеров сервисов доставки, которые ездят на электровелосипедах.