Число ДТП с каршерингом уменьшилось на 18% в Москве за январь–август 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Количество ДТП с каршерингом в Москве уменьшилось на 18% за период, прошедший с января по август 2024 года, заявила пресс-служба Дептранса столицы.

В общей сложности с начала года водители совершили на автомобилях аренды 35 миллионов поездок, приводит ведомство слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутов. Это число на два миллиона превышает показатели того же периода прошлого года, указал он.

Вместе с тем в настоящий момент для аренды в Москве доступны 38 тысяч машин. При этом средний возраст автомобилей составляет 1,5 года.

По данным Дептрнаса, за 9 лет работы сервиса каршеринга его пользователи совершили около 305 миллионов поездок в Москве. Кроме того, столичный регион стал мировым лидером по темпам развития сервиса, так как с 2015 года количество автомобилей в парке каршеринга увеличилось в 106 раз.