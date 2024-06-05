"Ситидрайв" понизил возраст пользователей для аренды авто до 18 лет

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Арендовать автомобили каршерингового сервиса "Ситидрайв" смогут пользователи с 18 лет, а также со стажем менее одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, "Ситидрайв" расширяет условия использования сервиса. Нововведения коснутся всех городов присутствия сервиса – Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

В то же время для клиентов младше 20 лет и водителей со стажем менее года будут действовать дополнительные ограничения аренды. К примеру, они смогут ездить только на авто классов "Эконом" и "Комфорт".

"Нам важно поддержать начинающих водителей и дать им возможность пользоваться услугами каршеринга. При этом безопасность – наш приоритет. Весь парк "Ситидрайва" оснащен телематическим комплексом, который в режиме реального времени собирает данные об управлении авто", – заявил гендиректор сервиса Эдуард Мингажев.

Приложение "Ситидрайва" было удалено из AppStore в декабре 2023 года. При этом пользователи устройств на базе Android могли скачать его. Приложение было доступно в Google Play, Rustore, Huawei AppGallery, Xiaomi.

В апреле текущего года пользователи устройств iOS снова могли скачать приложение "Ситидрайва" в AppStore. Его загрузили в магазин приложений под названием "Каршеринг Ситидрайв".