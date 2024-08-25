Пользователи каршеринга совершили 305 млн поездок за 9 лет работы сервиса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 9 лет работы сервиса каршеринга его пользователи совершили около 305 миллионов поездок в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичный регион стал мировым лидером по темпам развития сервиса, так как с 2015 года количество автомобилей в парке каршеринга увеличилось в 106 раз – с 350 до 37 тысяч.

При этом Ликсутов также отметил, что на данный момент парк московского каршеринга является самым крупным в мире. Так, пользователи сервиса могут арендовать как электромобили и машины бизнес-класса, так и автомобили отечественного производства.

"Благодаря тому, что машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, снижается нагрузка на дороги, улучшается экологическая ситуация в городе и сдерживается рост числа личных авто", – добавил заммэра.

Он подчеркнул, что развивается подобный сервис благодаря столичному правительству, которое с 2018 года предоставило компаниям субсидии на обновление автопарка. В рамках данной поддержки за последние шесть лет сервисам направили 1,2 миллиарда рублей, на которые были куплены около 54 тысяч новых автомобилей.

Кроме того, правительство Москвы сделало для операторов каршеринга скидку в 50% на продление парковочных разрешений, поэтому пользователи могут не платить за парковку.

Ранее "Ситидрайв" понизил возраст пользователей для аренды авто до 18 лет. Таким образом, компания решила расширить условия использования сервиса. Нововведения коснутся всех городов присутствия сервиса – Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

