Автоэксперт озвучил плюсы и минусы каршеринга

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Каршеринг не подойдет для дачников и тех, у кого большая семья. Также аренда будет обходиться слишком дорого, если на городских дорогах часто образуются пробки. Об этом в эфире радио Sputnik заявил главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

Кроме того, по его мнению, каршеринг – история лотерейная. Если рядом с домом есть автомобиль, его можно арендовать, а если нет, то придется искать, уточнил он.

Эксперт указал, что люди среднего возраста и старше обычно относятся к каршерингу скептически, а для молодежи это зачастую удобный и выгодный способ перемещаться по мегаполису.

"Надо понимать, что для россиянина, который купил автомобиль, его машина – это его достижение, любимая игрушка. Поэтому многие люди, особенно среднего и старшего возраста, каршеринг не воспринимают. Этим сервисом пользуется в основном молодежь и люди, которым нужно добраться из точки А в точку Б на короткое расстояние, например, доехать до метро, если нет автобуса", – сказал Ракитин.

Делая выбор в пользу личного или арендованного транспорта, эксперт рекомендует посчитать все расходы на личную машину: транспортный налог, техобслуживание, ОСАГО, КАСКО, стоимость парковки и другое. Чем старше авто, продолжил он, тем больше оно требует затрат. Если получилось так, что даже при самой высокой стоимости каршеринга за минуту или при высокой фиксированной цене поездки у человека на круг получается дешевле, чем содержание собственного транспорта, то можно использовать каршеринг, объяснил автоэксперт.

Ранее Сергей Собянин пообещал, что до 2030 года столица будет поддерживать развитие такси, каршеринга, а также переход на экологически чистые электромобили. С его слов, парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 до 40 тысяч машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% – c 70 до 80 тысяч, подчеркнул градоначальник.

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