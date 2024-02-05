В ГД предложили оснастить тревожной кнопкой каршеринг и машины скорой помощи

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Тревожная кнопка должна находиться не только в такси, но и в автомобилях каршеринга и скорой помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его словам, такая мера необходима, так как в России выявлено большое количество случаев противоправных действий, удерживания и угрозы. Депутат также считает необходимым разместить подобные кнопки в общественном транспорте.

Вместе с тем парламентарий предложил обязать оборудовать машины каршеринга алкотестерами и возможностью глушить двигатель дистанционно.

"Только чтобы находились они не в каршеринге, а у правоохранительных органов, которые экстренно могли бы глушить двигатель таких транспортных средств, управляемых невменяемыми людьми в непонятном состоянии. За ними (неадекватными водителями. – Прим. ред.) устраивает погоню полиция, они таранят машины, сбивают людей, портят инфраструктуру, и в итоге сами потом попадают в ДТП", – сказал он.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил оснастить все автомобили такси в России технологией "тревожной кнопки". Такое обращение он направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева. Милонов отметил, что таксисты во время своей деятельности часто становятся свидетелями и невольными соучастниками правонарушений и преступлений пассажиров.

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