МАДИ усилит патрулирование на пяти столичных улицах с 25 января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

МАДИ с 25 января усилит патрулирование на пяти столичных улицах, где водители часто паркуются под запрещающими знаками, на тротуарах и мешают другим. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Речь идет о Малой Бронной улице, Звонарском переулке, улице Новый Арбат, Складочной и Рязанском проезде. Отмечается, что автомобили, которые припаркованы с нарушениями, мешают проезду спецтехники и создают аварийные ситуации.

В департаменте поделились, что при помощи патрулирования инспекторов МАДИ в прошлом году количество случаев неправильной парковки на центральных улицах уменьшилось на 65%. Подобные меры делают движение безопаснее для пешеходов и водителей, помогают увеличить пропускную способность дорог.

Уточняется, что для повышения безопасности ведомство каждый день отслеживает ситуацию на столичных улицах, что позволяет выявить места с наибольшим количеством нарушений ПДД.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что ведомство повышает безопасность поездок по городу в соответствии с поручением Сергея Собянина. На участках с усиленным контролем снижается аварийность и становится меньше нарушений, заметил он.

Департамент просит водителей всегда соблюдать ПДД, относиться с уважением к другим участникам движения, тогда на дорогах станет комфортнее всем, сказал Ликсутов.

Уточняется, что пожаловаться на неправильную парковку можно по телефону МАДИ 8 (495) 540-76-56.

Ранее инспекторы МАДИ с 1 по 8 января выявили 96 нарушений такси в нескольких округах Москвы. Чаще всего на кузовах такси не было цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета, предрейсового техосмотра, а также у водителей не был пройден медицинский осмотр перед началом работы.

Также в декабре прошлого года сообщалось, что число нарушений ПДД снизилось на 70% на пяти крупных столичных улицах с высокой интенсивностью движения. Речь идет об Ореховом бульваре, улицах Лихоборские Бугры, Новорязанской, Куусинена, а также о 1-м Краснокурсантском проезде.

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