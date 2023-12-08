Количество нарушений ПДД снизилось на 70% на 5 крупных улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число нарушений ПДД снизилось на 70% на пяти крупных столичных улицах с высокой интенсивностью движения. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Речь идет об Ореховом бульваре, улицах Лихоборские Бугры, Новорязанской, Куусинена, а также о 1-м Краснокурсантском проезде. По просьбам местных жителей инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили там контроль за соблюдением правил парковки. Отмечается, что водители часто оставляли машины под запрещающими остановку знаками и на тротуарах, что мешало другим автомобилистам, пешеходам и спецтехнике.

После усиления контроля со стороны МАДИ, отмечает ведомство, положительная динамика наиболее ощутима на улице Новорязанской и в 1-ом Краснокурсантстком проезде, где число нарушений ПДД уменьшилось на 80%.

Ранее сообщалось, что количество аварий с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось в столице на 17% в этом году.

Уточняется, что такого результата удалось достичь путем регулярного обучения водителей на курсах повышения квалификации. Безопасности на дорогах также способствуют выделенные полосы, которые снизили число ДТП на 25%.

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