Число ДТП с коммерческими автобусами сократилось на 17% в Москве в 2023 году

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Число ДТП с участием автобусов коммерческих перевозчиков сократилось в Москве на 17% в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Частных перевозчиков перевели на работу по госконтрактам в 2016 году по поручению Сергея Собянина. Благодаря этому пассажиры могут передвигаться по единому тарифу, пользоваться льготами и другими преимуществами.

"По итогам 10 месяцев этого года число ДТП с участием транспорта коммерческих перевозчиков стало на 17% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее", – приводят его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Снижения уровня аварий с участием коммерческих автобусов удалось добиться путем постоянного обучения водителей на курсах повышения квалификации. Безопасности на дорогах также способствуют выделенные полосы, которые снизили число ДТП на 25%.

До этого стало известно, что автомобилисты на 18% реже оставляли свой транспорт под запрещающими знаками на московских набережных в текущем году. За десять месяцев 2023 года Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) зафиксировала 38 тысяч подобных нарушений.



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