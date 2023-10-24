Стало известно, какие автомобили чаще всего списывают после ДТП в России

Фото: depositphotos/kalinovsky

Чаще всего после аварий непригодными для дальнейшей эксплуатации страховыми компаниями признаются автомобили Lada. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.

В течение первых девяти месяцев 2023 года Lada становились непригодными для езды после ДТП в 22% случаях. В числе машин также оказались Toyota (7%), Hyundai (5%) и Kia (4%). Реже дальнейшей эксплуатации не подлежали автомобили Renault, Volkswagen, Nissan, Ford, Chevrolet и Mercedes-Benz.

Серьезными ДТП оценивались в 3% случаев. Виновниками таких происшествий в 68% становились мужчины. При этом возраст 23,5% из них составлял 30 лет, еще 19% были младше 30 лет.

Больше всего аварий с начала текущего года произошло в Новосибирской области (11%). В Москве и Краснодарском крае зафиксировали по 7% ДТП, в Московской области – 7,4%, в Ульяновской и Челябинской областях – по 4%.

Ранее автоэксперт Максим Шелков рассказал, что специалисты ГИБДД чаще всего отправляют на экспертизу автомобили, у которых был ремонт кузова или присутствует ржавчина на VIN-номере. Помимо этого, подозрения вызывают машины с номерами из других регионов и модели, которые чаще других угоняют.



"Актуальный репортаж": Минпромторг назвал автомобили, на которых должны ездить чиновники