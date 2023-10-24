Госавтоинспекция Москвы призвала автомобилистов подготовить машины к холодам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобилистам необходимо подготовить транспортные средства к предстоящим холодам. Напоминание об этом в своем телеграм-канале разместила столичная Госавтоинспекция.

Перед наступлением устойчивых минусовых температур в городе водителям рекомендовали проверить исправность тормозной системы, заменить жидкость стеклоочистителя, осмотреть автомобильные шины, а также проверить остаточную глубину протектора шин.

Владельцам машин с задним приводом посоветовали быть внимательными при совершении маневров. Резкие повороты на зимней дороге могут привести к аварийным ситуациям.

В ведомстве обратили внимание, что за 9 месяцев 2023 года с участием транспортных средств с неисправностями на столичных дорогах было зарегистрировано 66 ДТП, при которых пять человек погибли, еще 82 оказались в числе пострадавших.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главу Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, водителям лучше всего приобретать сразу два комплекта колес: для зимы и для лета.

"Одно дело, когда снял колесо – поставил колесо, и все. И совсем другое, когда надо менять резину, а для этого отделять ее от диска, разбортировать и так далее. Конечно, лучше всего – иметь запасной комплект в сборе", – согласился с ним партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Помимо этого, Канаев не рекомендовал проводить манипуляции с резиной и колесами самостоятельно. Он посоветовал обратиться в автосервис, где специалисты проведут грамотную замену. Средняя стоимость замены четырех колес распространенных диаметров R15 и R16 в сборе обойдется примерно в 1,5–2 тысячи рублей.

В свою очередь, специалист по подбор у автомобилей, автоэксперт Владимир Ларин сообщил, что автомобилисты могут воспользоваться вызовом специалистов на дом. Цена услуги в таком случае будет варьироваться от 2,5 до 3 тысяч рублей.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о раннем приходе зимы. Начиная с середины недели в городе ожидается понижение температуры воздуха до минусовых показателей. Помимо этого, в столице в конце недели выпадет снег.



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