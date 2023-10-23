Синоптик сообщил, что зима придет в Москву на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В пятницу, 27 октября, столицу накроет сильный снегопад. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

По его словам, 23 октября станет последним теплым днем октября, несмотря на пасмурную и облачную погоду.

"Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла", – подчеркнул специалист.

Однако, по его словам, со вторника в регионе наступит полноценная зима: если 24 октября в Москве и области будет еще 1–4 градуса, то уже в среду в Подмосковье нагрянут заморозки. В следующие два дня температура опустится до минусовых показателей. Так, например, в пятницу похолодание накроет столицу до выходных и москвичи смогут ощутить мороз до минус 10 градусов.

При этом Шувалов отметил, что в городе ожидаются десятисантиметровые сугробы до конца недели.

"Снега будет много", – заключил синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что погодные условия на текущей неделе останутся комфортными. Во вторник, 24 октября, в городе будет переменная облачность, в некоторых местах выпадет мокрый снег. Температура окажется в районе 3–6 градусов. В среду, 25 октября, в город придет похолодание до минус 1 градуса.

До 10 см снежного покрова может образоваться в столице к 28 октября