Инспекторы МАДИ выявили около 100 нарушений в работе такси в новогодние выходные

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Инспекторы МАДИ с 1 по 8 января выявили 96 нарушений такси в нескольких округах Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Чаще всего на кузовах такси не было цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета, предрейсового техосмотра, а также у водителей не был пройден медицинский осмотр перед началом работы. За такие нарушения предусматриваются штрафы от 3 до 50 тысяч рублей, говорится в публикации ведомства.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, все водители такси должны соблюдать законодательство, чтобы обеспечивать безопасность пассажиров. Соблюдение правил перевозки снижает риск попадания в ДТП и позволяет сделать такси надежным и комфортным видом городского транспорта, отметил он.

Тем временем инспекторы МАДИ продолжают ежедневно проверять перевозчиков. Чтобы сообщить о нарушениях в работе такси, нужно позвонить по номеру 8 (495) 540-76-56.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в два раза увеличили объем субсидий на покупку автомобилей такси в 2023 году. По словам Ликсутова, в прошлом году общая сумма таких выплат составила 450 миллионов рублей.

Благодаря выделенным средствам компании смогут компенсировать часть затрат при покупке более восьми тысяч машин. Всего с 2012 года было выделено 2,25 миллиарда рублей.

"Безопасный город": москвичам рассказали о перевозке детей в такси