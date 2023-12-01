"Яндекс Такси" заявил о необходимости еще 80 тыс водителей для нормализации цен на такси

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 80 тысяч водителей необходимо, чтобы цены на такси нормализовались. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Там отметили, что сейчас наблюдается дефицит водителей, среди причин – возросшие расходы на автомобили и их обслуживание, из-за чего люди переходят в другую отрасль. Кроме того, за 2023 год спрос на поездки в такси вырос на 20%, также в российских мегаполисах увеличилась доля поездок в тарифах повышенного уровня комфорта.

В связи с дефицитом таксистов изменились и цены на поездки. Аналитики рассчитали среднюю стоимость минуты поездки, учитывая все тарифы, кроме корпоративных. В компании уверены, что этот метод оценки является наиболее корректным, потому что он учитывает все факторы, влияющие на конечную стоимость поездки, в том числе погоду, сезон, время суток и дорожную ситуацию. Отмечается, что данные сформированы за 12 месяцев текущего года, включая декабрь как сезон пикового спроса.

Так, средняя стоимость минуты в "Яндекс Такси" изменилась на 19% в Москве и Подмосковье по сравнению с данными прошлого года, на 21% – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Третью строчку занимает Новосибирская область и Новосибирск, где средняя цена за минуту поездки изменилась на 24%, далее идет Свердловская область и Екатеринбург – на 19%, замыкает топ-5 регионов Республика Татарстан и Казань. Там средняя цена за минуту изменилась на 26%.

Ранее сообщалось, что столичные таксопарки начали поиск новых водителей. "Яндекс Такси" собирается в декабре привлечь к работе в Москве и Подмосковье дополнительно порядка 30 тысяч человек.

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