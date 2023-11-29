Четыре тысячи автомобилей такси проверили инспекторы МАДИ в столице осенью

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) ежедневно проверяют работу водителей такси, сообщили в Дептрансе столицы. В ходе рейдов они смотрят, соответствует ли внешний вид авто требованиям закона, проходят ли водители мед- и техосмотры, а также выявляют другие нарушения.

Этой осенью инспекторы проверили четыре тысячи автомобилей такси. Самое частое нарушение – отсутствие на кузове цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.