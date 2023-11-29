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29 ноября, 10:45

Транспорт

Четыре тысячи автомобилей такси проверили инспекторы МАДИ в столице осенью

Четыре тысячи автомобилей такси проверили инспекторы МАДИ в столице осенью

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Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) ежедневно проверяют работу водителей такси, сообщили в Дептрансе столицы. В ходе рейдов они смотрят, соответствует ли внешний вид авто требованиям закона, проходят ли водители мед- и техосмотры, а также выявляют другие нарушения.

Этой осенью инспекторы проверили четыре тысячи автомобилей такси. Самое частое нарушение – отсутствие на кузове цветографической схемы или опознавательного фонаря оранжевого цвета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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