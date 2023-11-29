Сергей Собянин рассказал о новом стандарте московских городских вокзалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создание наземного метро представляется мегапроектом, который состоит из множества одинаково важных компонентов: новые поезда, маршруты, выгодные тарифы и расписание. К их числу относятся и московские городские вокзалы, которые заменят привычные пригородные платформы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

По словам градоначальника, первый шаг к формированию нового стандарта московского городского вокзала сделали во время строительства МЦК. На сегодняшний день на МЦК и четырех диаметрах МЦД работают уже 79 городских вокзалов.

Собянин отметил, что главным преимуществом нового стандарта является быстрая и комфортная пересадка на другие виды транспорта: при помощи лифтов и эскалаторов, по теплым переходам или под навесами, которые защищают от снега и дождя.

Инфраструктура московских городских вокзалов приспособлена практически для всех: ими удобно пользоваться пассажирам с детьми, багажом, велосипедами и самокатами, а также маломобильным и пожилым пассажирам, уточнил градоначальник.

Мэр столицы подчеркнул, что хорошим подспорьем представляется интуитивно понятная навигация, а именно схемы со всеми пересадками, а также таблички с номерами выходов со станций, названиями улиц и популярных мест. Также на вокзалах установлены табло с расписанием, они отображают ближайшие поезда.

"И – что очень важно – вокзалы наземного метро преображают окружающее пространство. Если раньше территории у железнодорожных платформ воспринимались как холодные и неуютные места, то сегодня на московских городских вокзалах можно купить стаканчик вкусного и ароматного кофе", – добавил Собянин.

Градоначальник сообщил, что по числу городских вокзалов среди диаметров лидирует МЦД-4. Так, к его запуску были обновлены все станции Калужского направления, а также были с нуля построены новые вокзалы на соединительной ветви Поклонная, Тестовская и Кутузовская.

Кроме того, на Кутузовской была впервые организована прямая пересадка на МЦК и на Филевскую линию.

"Еще один хороший пример – Площадь трех вокзалов. Этот городской вокзал объединяет сразу две станции метро, МЦД-2, МЦД-4 и наземный городской транспорт", – рассказал мэр Москвы.

Сергей Собянин пообещал, что в будущем станет еще больше московских городских вокзалов. На данный момент совместно с РЖД ведется строительство Петровско-Разумовской МЦД-1 и Митьково МЦД-3. Кроме того, продолжается реконструкция Беговой МЦД-1 и Рижской, которая объединит второй, третий и четвертый диаметры.

Постепенно стандарт московского городского вокзала распространится на большую часть станций наземного метро, заключил Собянин.

Ранее вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов сообщил, что развитие маршрутов наземного городского транспорта работает на всех пассажиров Москвы. По его словам, за прошедший год в столице реализовали два крупных проекта: запуск кругового движения по Большой кольцевой линии метро и открытие третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров.

До этого Сергей Собянин заявил о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года.

Около 420 тысяч автомобилей ежедневно проезжают на МСД