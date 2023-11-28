Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Москвичам рассказали о самых живописных маршрутах городского транспорта. Сообщение опубликовано в издании "Russpass-журнал".

Отмечается, что речь идет о маршрутах трамвая № 39, автобусов М1 и М3. Путешествие можно совершить по цене одной поездки по карте "Тройка". Описание маршрута представляет собой рассказ о памятниках и старинных зданиях, улицах и проспектах.

Пассажиры маршрута № 39 познакомятся с местами, которые известны по популярным советским фильмам, сталинской высоткой на Котельнической набережной, Кремлем, Донским монастырем. Также они пересекут историческую границу Москвы там, где она проходила до начала ХХ века. Прогулка соединяет станции метро "Университет" и "Чистые пруды".

Уточняется, что маршрут автобуса М1 начинается с Ленинского проспекта. Его пассажиры увидят Дом на набережной, Петровский путевой дворец, бывший гастроном "Елисеевский", реконструированную ГЭС-2, всю Тверскую улицу.

От остановки "Серебряный бор" до "Проспекта Буденного" можно доехать на автобусе М3. Поездка охватывает улицы Большую Никитскую, Красная Пресня, Моховую, начало дороги, по которой раньше царские особы ездили из Кремля в загородные резиденции.

Кроме того, пассажиры проедут по местам Александра Пушкина – мимо церкви, где он обвенчался с Натальей Гончаровой, и собора, где его крестили, заключили на сайте.

Ранее в туристическом сервисе Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах столицы. Раздел позволит москвичам и гостям города заранее спланировать посещение праздничных мероприятий, уточнял Сергей Собянин.

Также на портале "Узнай Москву" стал доступен прогулочный маршрут, посвященный народному артисту СССР Алексею Баталову. В него включили пять точек, связанных с творческой биографией артиста.

Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин