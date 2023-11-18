Главные зимние проекты Москвы собрали в новом разделе Russpass – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, раздел позволит москвичам и гостям города заранее спланировать посещение праздничных мероприятий.

"В нем собраны предложения музеев, ресторанов, городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, зимние маршруты, концерты и другие мероприятия. В разделе семь тематических блоков, которые будут постоянно пополняться полезной информацией", – говорится в публикации мэра.

Сервис поможет подобрать мероприятия для всей семьи. Так, например, пользователям предлагают ознакомиться с программой выставки-форума "Россия", а также фестиваля "Путешествие в Рождество".

Расписание сеансов ледовых арен можно найти на страницах "Катки Москвы" и "Зима в парках". Там также есть информация о лыжных трассах и мероприятиях на свежем воздухе.

Ранее стало известно, что у Russpass появилась своя программа лояльности, бонусы которой начисляются за регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Ими можно оплачивать билеты на спектакли, в музеи и галереи.

Список товаров и услуг, которые можно оплатить бонусами, размещен на странице программы. Бонусы меняются на рубли по курсу один к одному. Пользователям программы лояльности доступно уже свыше 20 предложений.



Собянин: туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей