Около 800 тыс человек посетили туристические инфоцентры Москвы в этом году

Фото: пресс-служба Мостуризма

Около 800 тысяч человек посетили туристические инфоцентры (ТИЦ) столицы в этом году. Они также работали в 20 городах РФ и Белоруссии, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Они расположены в парке "Зарядье", в аэропортах, на речных вокзалах и нередко формируют первое впечатление о городе у путешественников. Их сотрудники всегда готовы сориентировать, рассказать о культурной повестке, дать полезные рекомендации", – подчеркнула она.

Всего в Москве открыто шесть центров. Флагманский располагается в "Зарядье", три находятся в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, два – на Северном и Южном речных вокзалах.

Посетители могут узнать ответы на свои вопросы на русском и иностранных языках, им помогают составить маршрут по столице, рассказывают о туристическом сервисе Russpass и режиме работы главных достопримечательностей.

Чаще всего люди интересуются местами для прогулок, выставками, фестивалями и концертами. Кроме того, они спрашивают о круизах. Многие планируют посетить Коломну, Рязань, Санкт-Петербург, Казань и другие города. В инфоцентры приходят не только россияне, но и гости из Индии, Китая, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

У специалистов можно бесплатно получить карты города и брошюры с маршрутами.

С начала года ТИЦ преодолели около 20 тысяч километров. Сотрудники центров были в Казани, Тюмени, Оренбурге и еще 17 городах страны.

Ранее стало известно, что пользователи туристического сервиса Russpass могут пользоваться программой лояльности, бонусы которой начисляются за регистрацию аккаунта, бронирование отелей, покупку билетов, подписку на рассылку, оценку мест и предложений сервиса. Ими можно оплачивать билеты на спектакли, в музеи и галереи.

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