На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный Алексею Баталову

Фото: кадр из фильма "Девять дней одного года"; режиссер – М. Ромм; производство – "Мосфильм"

На портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, посвященный актеру театра и кино, режиссеру, сценаристу и педагогу, народному артисту СССР Алексею Баталову, которому 20 ноября исполнилось бы 95 лет. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Специально к этой дате команда проекта "Узнай Москву" подготовила новый прогулочный маршрут. Он знакомит поклонников артиста с уникальными столичными памятниками истории, архитектуры и культуры, сыгравшими ключевую роль в жизни легенды советского кинематографа", – рассказали в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В маршрут включены пять точек, связанных с творческой биографией артиста. Начнется он у Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), основанного в Москве более 100 лет назад. Алексей Баталов начал преподавать там в 1975 году, затем стал профессором и в течение нескольких лет заведовал кафедрой актерского мастерства. Он занимал должность художественного руководителя актерского факультета ВГИКа. В общей сложности он преподавал в институте в течение 30 лет.

Второй пункт маршрута – Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова. Артист по семейной традиции окончил Школу-студию МХАТ, а после воинской службы сыграл на сцене свои первые заметные роли.

Затем маршрут ведет к усадьбе Куманиных, где Баталов жил в детстве со своей матерью, актрисой Ниной Ольшевской, и ее вторым мужем, писателем-сатириком Виктором Ардовым. В их квартире в Замоскворечье, помимо друзей из МХАТа, бывали актеры, художники, писатели. Поскольку его мать входила в ближний круг Анны Ахматовой, в их квартире поэтессу всегда ждала маленькая отдельная комната, которую она называла своим "московским домом". Также в доме на Большой Ордынке бывали Борис Пастернак, Надежда Мандельштам, Александр Солженицын, Михаил Зощенко и начинающий в то время поэт Иосиф Бродский.

Следующая точка – Марфо-Мариинская обитель. Это исторический комплекс построек начала 1910-х годов. Баталов был членом попечительского совета Марфо-Мариинского благотворительного общества, и в 2008 году по его инициативе и при его деятельном участии обитель полностью восстановили.

Завершается маршрут в Доме на набережной. В этом здании, построенном в 1931 году, Баталов прожил почти 30 лет. В 2019 году на фасаде дома в память о советском актере установили мемориальную доску. На ней изображен силуэт сидящего за столом Баталова и летящие журавли.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут осенней прогулки по живописным местам города. Он проходит по местам, которые выглядят особенно живописно в это время года. Маршрут отлично подойдет для неспешного путешествия.

В маршрут вошли Патриаршие пруды, парк "Зарядье", "Аптекарский огород", Главный ботанический сад РАН и другие известные места. Во время прогулки пользователи портала "Узнай Москву" смогут узнать их историю, перейдя по специальным вкладкам.



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