Свыше 30 тысяч рейсов совершили прогулочные теплоходы в Москве летом

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

За прошедшее лето в Москве прогулочные теплоходы совершили больше 30 тысяч рейсов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По сравнению с прошлым годом число судов увеличилось на 15%. За лето прогулочные теплоходы подошли к причалам 96 тысяч раз. Это на 5% больше, чем годом ранее", – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности заммэра Максима Ликсутова.

В этом сезоне с судовладельцами заключили 54 договора, в которые вошли 139 теплоходов. Это сделали с помощью специальной электронной системы.

Кроме того, у пассажиров появилась возможность отслеживать местоположение судов с помощью приложения "Московский транспорт". Ей воспользовались порядка 52 тысяч раз.

Что касается безопасности, то на причалах стала работать новая служба помощи, специалисты которой помогли пассажирам более 200 тысяч раз, в том числе больше 40 раз – людям с инвалидностью. За ситуацией непосредственно на воде следили операторы с помощью 300 камер.

16 сентября в Москве запустили новый бесплатный прогулочный маршрут. Небольшие теплоходы со стеклянной крышей ходят между причалом Печатники и Автозаводским мостом.



Новый прогулочный маршрут по Москве-реке появился в столице