Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил о начале сборки улучшенной модификации вагонов "Москва-2020". Планируется, что данная модель начнет курсировать уже со следующего года. Об этом мэр столицы рассказал в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, все обновленные составы пройдут тщательную проверку и обкатку на территории завода и метро – по более чем 100 параметрам.

Специалисты обновили в данной модификации дизайн, сделав акцент на натуральные материалы.

"При этом сохранили ключевые преимущества предыдущих поездов: широкие двери, бесшовные переходы между вагонами, удобную навигацию для пассажиров и многое другое", – отметил Собянин.

В ближайшие два года метро получит более 500 подобных вагонов, добавил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что возле станций метрополитена и Московского центрального диаметра (МЦД) в 2023 году улучшили 100 маршрутов наземного общественного транспорта.

До этого сообщалось, что первый этап благоустройства возле станции третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) Зеленоград-Крюково завершился. Главная задача этих работ – улучшение транспортной и пешеходной доступности.

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