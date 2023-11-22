Более 100 новых электробусов поставили в Москву с сентября

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше сотни новых электробусов поступило в столицу с начала осени. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, электробусы вышли на девять маршрутов.

Отмечается, что сначала техника поступает на столичный завод СВАРЗ. Там происходят сборка, испытания на герметичность, а также установка необходимого оборудования.

На данный момент в Москве открыты два электробусных парка, напомнил Дептранс. Это "Красная Пахра" в ТиНАО и "Митино" на северо-западе города. Скоро откроется и третий парк – "Салтыковка" на востоке столицы, добавили в ведомстве.

Как рассказал Ликсутов, в 2023 году в город прибыло почти 300 электробусов от "КАМАЗа", всего до конца следующего года поступит 1 200 единиц экологичной техники. На сегодняшний день электробусы обслуживают свыше 100 маршрутов в городе, резюмировал заммэра.

Ранее Ликсутов заявил, что основной парк столичного наземного городского транспорта станет полностью электрическим к 2030 году. Он отметил, что останется резерв из дизельных автобусов на случай чрезвычайных ситуаций.

Около 1,2 тысячи электробусов поступят в столицу до конца 2024 года