Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московская железная дорога подготовила инфраструктуру к зиме. Об этом сообщается на сайте компании "Российские железные дороги".

"Пассажирская инфраструктура Московской железной дороги, которая включает в себя 2 522 платформы, 224 моста и тоннеля, 489 одноуровневых пешеходных переходов, подготовлена к работе в зимних условиях", – говорится в сообщении.

В ходе подготовки на магистрали разместили запасы противогололедных средств массой 3,8 тысячи тонн. Уборку железнодорожной инфраструктуры зимой будут осуществлять около трех тысяч работников. Их обеспечат инвентарем и спецодеждой.

Локомотивные бригады проинформировали об особенностях управления поездами в условиях плохой видимости и при снежных заносах.

До этого к зиме подготовили столичный железнодорожный транспорт. В поездах перевели на зимний режим климатические установки, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах. Отопление также включили на московских городских вокзалах.



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