Речные вокзалы Москвы подготовили мероприятия в рамках закрытия летней навигации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Северный и Южный речные вокзалы Москвы подготовят программу мероприятий в рамках закрытия летней навигации, сообщила пресс-служба Мосгортранса.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, всего в ближайшие выходные пройдет более 20 различных мероприятий для всей семьи.



На Северном вокзале в субботу, 18 ноября, пройдут музыкальные выступления, а также мастер-классы по акварели, лепке и оригами. Также для гостей и жителей столицы будут доступны квесты с аниматорами, фотозона, а также мастер-класс от столичного планетария.

На Южном вокзале в пятницу, 17 ноября, до 19:30 проходит мастер-класс по скульптурному барельефу, а в субботу гостей вокзала ждет кулинарное шоу и анимационная игровая программа. 19-го числа в конференц-зале покажут мультфильм "Финник" и фильм "Планета Кострома".

В воскресенье на обоих речных вокзалах будет доступна танцевальная тренировка от проекта "Спортивные выходные", уточнили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Он напомнил, что Северный речной вокзал открылся после реконструкции в 2020 году, а Южный – в конце апреля 2023 года. За летний сезон навигации их посетили почти 2,4 миллиона человек. Собянин уточнил, что после закрытия летней навигации часть прогулочного флота продолжит курсировать и зимой. В частности, работать будут маршруты электросудов.

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