МЦД и пригородные поезда подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Железнодорожный транспорт столицы подготовили к наступлению зимы и холодов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Перевозчики "Центральная пригородная пассажирская компания", "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" и "Аэроэкспресс" перевели климатические установки в поездах на зимний режим, включили обогрев лобовых стекол и отопление в вагонах", – указано в сообщении.

Специалисты РЖД проверили системы отопления и освещения на станциях. Уточняется, что на новых московских городских вокзалах в вестибюлях действует отопление и можно в тепле дождаться поезда даже в минусовую температуру.

Москва также внедряет инновации – например, на платформах в Зеленограде тестируются обогреватели, которые включаются только тогда, когда рядом с ними находится человек. А на станциях, которые в будущем станут городскими вокзалами, были установлены погодные модули.

Сотрудникам была выдана теплая одежда, с ними провели инструктажи. Кроме того, специалисты проверили снегоуборочную технику и подготовили инструменты для расчистки снега.

Ранее заммэра Петр Бирюков рассказал, что все 44 причала Москвы-реки были подготовлены к зимнему периоду. Их очистили, а лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. Когда наступит зима, причалы будут очищать от снега, уточнил вице-мэр.



Пригородные поезда перевели на зимний режим работы