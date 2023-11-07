Причалы в Москве подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все 44 причала Москвы-реки готовы к зиме. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, причалы очистили, а их лестничные подступы, гранитные покрытия и ограждения промыли. Когда наступит зима, причалы будут очищать от снега, а также при необходимости ремонтировать для устранения дефектов после сезонной эксплуатации.

Бирюков также рассказал, что летом специалисты комплекса городского хозяйства осуществили гидротехнические работы по очистке 11 московских причалов и обследованию дна. Он отметил, что на некоторых причалах дополнительно извлекли донный грунт.

"Работы велись с баржи, оборудованной краном, для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", – приводятся слова заммэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее специалисты ЦППК подготовили к зиме составы. Для работы в холода проверили 301 электричку – 276 собственных составов компании и 25 арендованных. Они оценили исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние уплотнителей всех дверей и окон. Кроме того, в вагонах электропоездов и рельсовых автобусов протестировали систему отопления, а на случай обледенения контактной сети депо обеспечили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников.

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