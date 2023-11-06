Пригородные поезда подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Центральной ППК завершили осеннюю подготовку собственного и арендованного подвижного состава, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для работы в холода проверили 301 электричку – 276 собственных составов компании и 25 арендованных. Среди них современные "Иволги", ЭП2ДМ и ЭП2Д, а также другие модели. Остальные арендованные поезда проверили сотрудники компании РЖД.

Специалисты перевели на зимний режим вентиляционные и климатические установки. Также они проверили исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние уплотнителей всех дверей и окон.

В вагонах электропоездов и рельсовых автобусов протестировали систему отопления. Чтобы сохранить тепло и поддерживать комфортную для пассажиров температуру, провели диагностику кондиционеров, осушителей и обеззараживателей.

На случай обледенения контактной сети депо обеспечили дополнительным запасом антигололедной смазки для токоприемников. Специалисты локомотивных бригад получили инструкции, как работать в затрудненных погодных условиях.

Сезонная подготовка подвижного состава проходит два раза в год – весной и осенью. Это необходимо для перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодно-климатических условий.

Ранее специалисты АО "Мосводоканал" и столичные пожарные проверили свыше 60 тысяч пожарных гидрантов в столице. Это специальные инженерные устройства, размещенные на наружных водопроводных сетях.

Такие проверки коммунальщики проводят совместно с сотрудниками столичного главка МЧС РФ два раза в год – весной и осенью. На оборудование устанавливают стендер, а затем открывают вентиль. Струя с высоким напором свидетельствует об исправности.

Также необходимо следить за тем, чтобы внутри гидранта не скапливалась вода, поскольку в морозы она может превратиться в лед, что приведет к повреждению оборудования.

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