Специалисты проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты проверили свыше 60 тысяч пожарных гидрантов в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на информацию, предоставленную комплексом городского хозяйства.

"Специалисты АО "Мосводоканал" и столичные пожарные проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов – специальных инженерных устройств, размещенных на наружных водопроводных сетях", – говорится в материале.

Такие проверки коммунальщики проводят совместно с сотрудниками столичного главка МЧС РФ два раза в год – весной и осенью. На оборудование устанавливают стендер, а затем открывают вентиль. Струя с высоким напором свидетельствует об исправности.

Также необходимо следить за тем, чтобы внутри гидранта не скапливалась вода, поскольку в морозы она может превратиться в лед, что приведет к повреждению оборудования.

Специалисты контролируют и уровень, на котором находится гидрант – он не должен меняться. Это важно для быстрого подключения пожарных в случае ЧП.

В комплексе городского хозяйства обратили внимание на то, что проверочные мероприятия не отражаются на водоснабжении потребителей.

Ранее специалисты промыли Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в рамках подготовки к зиме. Очистку провели по определенной технологии: сперва памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство. Образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Работы выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина. Особое внимание уделили скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей. Каждую из них очистили вручную мягкими кистями.



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