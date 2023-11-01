Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли к зиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты комплекса городского хозяйства промыли Триумфальную арку на Кутузовском проспекте в рамках подготовки к зиме, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что комплексные работы по промывке одной из самых известных столичных достопримечательностей, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года, заняли около шести часов.

Очистку арки провели по определенной технологии: сперва памятник промыли водой, затем нанесли на поверхности нейтральное моющее средство. Образовавшуюся пену смыли с помощью профессиональных аппаратов высокого давления.

Работы выполнила бригада из четырех человек, были задействованы автовышка и поливомоечная машина. Бирюков добавил, что особое внимание уделили скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей. Каждую из них очистили вручную мягкими кистями.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. Фонтаны отключили, из чаш слили воду, промыли гранитные поверхности и скульптуры, а также демонтировали струеобразующие элементы.

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