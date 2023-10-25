Фонтаны на Манежной площади подготовили к зиме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, после отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли гранитные поверхности и скульптуры, а также демонтировали струеобразующие элементы.

"По завершении мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", – сказал он.

Комплекс на Манежной площади состоит из 12 фонтанов и водных устройств. Среди них распространились архитектурные элементы. Главный фонтан "Гейзер" появился еще в 1996 году. Свое название он получил из-за струй, которые "выстреливают" подобно гейзеру.

На центральном участке комплекса расположена скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, которые символизируют разные сезоны. За ней находится гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку.

Ранее сообщалось, что в столице приступили к подготовке цветников к зиме. Растениям помогут пережить период холодов. Тематические клумбы на главных городских магистралях оформят в виде национальных узоров и сказочных образов, отмечал Бирюков.

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