Собянин рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин в личном блоге рассказал о самых интересных проектах благоустройства в Зеленограде.

"Активно обновляем общественные пространства в Зеленограде. В этом году реализовали несколько проектов, которые добавили этому замечательному городу комфорта и уюта", – отметил мэр Москвы.

Градоначальник сообщил, что в Матушкине комплексно благоустроили пешеходную зону в 4-м микрорайоне. Эта зона пролегает от улицы Летчика Полагушина к Малому городскому пруду. Жители пользуются этим маршрутом, чтобы добраться до поликлиники, школ и детских садов.

Учитывая большую транзитную и рекреационную нагрузку на пешеходную зону, специалисты сначала отремонтировали дорожно-тропиночную сеть и привели в порядок газоны, уточнил Собянин.

По его словам, юные жители микрорайона получили 14 детских площадок, игровые зоны которых функционально разделены по возрастам. Мэр добавил, что для детей от 2 до 6 лет площадки разместили ближе к пешеходной зоне. Между корпусами 409–410, 431–432, 441–442 и 446–447 находятся игровые зоны для детей от 6 до 12 лет. Для подростков оборудовали зоны подальше от пешеходных маршрутов, вдоль "домов-лайнеров" – корпусов 405, 433, 440. На детских площадках установили современные игровые комплексы, качели, веревочные элементы, балансиры и другие элементы.

Собянин добавил, что в Зеленограде были отремонтированы 8 спортплощадок. Около корпуса 409 установили площадку для пинг-понга. Там же теперь желающие могут сыграть в стритбол. В районе корпуса 414 появилось спортивное пространство с уличными тренажерами и турниками.

Для бабушек, мам с маленькими детьми и других горожан создали места тихого отдыха в тени деревьев с лавочками и парковыми качелями. А по просьбам жителей около корпуса 403А реорганизовали парковку для машин, чтобы разделить пешеходные и автомобильные потоки.

Мэр Москвы заявил, что в Старом Крюкове прошел второй этап благоустройства Аллеи вязов, которая располагается возле корпусов 905, 916, 917, 918 и 919 в 9-м микрорайоне.

В 2022 году был проведен первый этап благоустройства. Тогда специалисты отремонтировали дорожки для пешеходов, сделали их удобными для маломобильных граждан, создали велосипедную дорожку, привели в порядок газоны. Также в районе корпуса 913 установили детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом. Помимо этого, обустроили зоны тихого отдыха, поставили новые скамейки и урны.

Летом 2023 года на Аллею вязов добавили новые пешеходные и велосипедные дорожки, зоны отдыха с удобными парковыми диванами. В темное время суток аллею освещают более 40 новых энергоэффективных фонарей.

Градоначальник отметил, что для детей на аллее отремонтировали 4 игровые площадки. Там положили безопасное резиновое покрытие и установили игровые комплексы для разных возрастов. Для поклонников спорта и здорового образа жизни обновили спортивную площадку с футбольным полем.

Мэр добавил, что в районе Силино было проведено благоустройство зоны отдыха между парком "Панфиловский" и Панфиловским проспектом, которая является любимым местом для прогулок жителей. Там же находится один из самых популярных маршрутов – к Школьному озеру.

В рамках работ специалисты заменили асфальт на проездах и тротуарах, отремонтировали лестницы, ведущие к детской площадке и лесопарку вблизи водоема. Также отремонтировали одну детскую и пару спортивных площадок, смотровую площадку. Помимо этого, создали новую зону для тихого отдыха с лавочками.

В Силине также обновили старую площадку для выгула домашних животных. Новый участок оборудовали тренажерами для дрессировки собак и лавочками для их хозяев. Площадка, расположенная вблизи жилых домов, огорожена новым забором с запирающейся калиткой: владельцы могут выгуливать питомцев без намордника и поводка.

Кроме того, в Силине в 11-м микрорайоне привели в порядок популярную "Тропу здоровья", не затронув экосистему лесопарка, заявил Собянин. Основную часть благоустройства провели в прилегающих дворах корпусов 1121, 1126, 1129 и 1133. Теперь местные жители могут активно отдыхать рядом с домом. Для комфорта и безопасности установили новые светильники.

Градоначальник сообщил, что в Савелках обустроили удобную пешеходную зону между аллеей Лесные пруды и Никольским проездом. Там же привели в порядок дорожки, в том числе ведущие к вольерному комплексу "Дом лани". В Савелках создали и новые локации для игр, активных развлечений и спорта на природе. В зоне отдыха "Черное озеро" обновили пять зон для пикника.

"Прошедший сезон благоустройства подарил жителям Зеленограда целый ряд комфортных знаковых объектов, сочетающих в себе качественную инфраструктуру и достоинства природы", – заключил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в каждом округе и районе Москвы продолжают создавать многофункциональные общественные пространства. Новые пространства создаются на пустующих или неиспользуемых территориях. Мэр подчеркнул, что большую помощь в благоустройстве оказывают горожане – предлагают идеи и рассказывают, какими видят новые объекты.

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