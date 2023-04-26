Собянин рассказал о благоустройстве пустующих территорий

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

На сегодняшний день в Москве более 950 благоустроенных парков и зеленых территорий, свыше 500 благоустроенных улиц и общественных пространств, при этом город постоянно продолжают приводить в порядок, а многие идеи для этого подсказывают москвичи. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Мы проделали большую работу, чтобы один из крупнейших мегаполисов мира стал городом, где комфортно <...> жить. Но благоустройство – это процесс бесконечных и непрерывных изменений. И чем больше ты делаешь, тем больше рождается новых идей и проектов. Многие из них подсказывают москвичи", – написал мэр.

В предстоящие годы на пустующих или плохо благоустроенных территориях города появятся новые общественные пространства. Их реализация станет возможна благодаря идеям и предложениям горожан, отметил градоначальник, в каждом из проектов предусмотрят пожелания местных жителей.

Так, например, в районе Восточном в порядок приведут центральную часть Главной улицы. На месте обычного газона появятся зоны отдыха с деревьями и цветами, детские площадки и воркаут-зона. А в районе Соколиная Гора, на Кирпичной улице, на месте пустыря появится детско-спортивный кластер. Причем там предусмотрят инфраструктуру не только для маленьких горожан, но и для подростков и взрослых.

В районе Строгино между тем благоустроят сквер "Березовая роща". Сейчас там не хватает дорожек, освещения и лавочек, эту проблему решат. Планируется привести в порядок систему водоотвода, чтобы территорию не затапливало. Также там оборудуют спортивную площадку и прогулочные зоны для собак.

В Преображенском районе в планах благоустроить территорию возле общественного центра "Янтарь", а в Молжаниновском – территорию возле пруда на 2-ой Подрезковской улице. В Митине вблизи 1-го Митинского переулка и Путилковского шоссе появится экотропа, в поселении Внуковском – зоны для активного и тихого отдыха.

Также работы пройдут по благоустройству пройдут в Бирюлевском лесопарке в районе дома 57 по Шипиловскому проезду, вблизи станции МЦК Хорошево, на улице Сталеваров в Ивановском, на пересечении 1-ой Хуторской и Башиловской улиц в Савеловском районе и парке "Березовая роща" в Орехово-Борисово Южном.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что этим летом в Москве откроют 136 мест отдыха у воды. В 13 из них можно будет купаться. В этом году после обновления для горожан будет доступен Кольский пруд в парке "Яуза" в районе Свиблово. Его очистили от ила и водорослей, высадили там новые растения.

