Собянин ввел штрафы для хозяев нежилых домов за нарушение требований по внешнему виду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон о введении в Москве административной ответственности за несоблюдение требований к внешнему виду и содержанию нежилых зданий и сооружений. Документ размещен на портале мэра и правительства столицы.

Под новый закон подпадают в том числе объекты или элементы объектов благоустройства, кроме многоквартирных домов. Если гражданин является владельцем нежилого здания, то он обязан содержать его так, как это делают юридические лица.

Собянин установил для физических лиц штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей. До этого закона можно было привлекать к ответственности лишь должностных и юридических лиц.

Если владелец игнорирует требование о приведении внешних поверхностей фасадов зданий в нормативное состояние, ему может грозить штраф за неустранение нарушений в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу. За такое гражданин может получить от 4 до 5 тысяч рублей, должностное лицо – от 40 до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо – от 400 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что специалисты освободили от самостроя участок площадью более 6 тысяч квадратных метров на востоке Москвы. Арендатор незаконно возвел там девять строений общей площадью более 1,5 тысячи "квадратов", тем самым нарушив условия договора.