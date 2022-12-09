Число выявляемых самозахватов земель в Москве сократилось почти в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госинспекция по недвижимости планомерно выявляет в столице нарушения земельного законодательства, сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

По его словам, в основном предприниматели ведут коммерческую деятельность на городской земле, не оплачивая аренду за нее и не имея соответствующих документов. Задача же Госинспекции – снижать количество таких нарушений.

Бобров сообщил, что за 10 месяцев текущего года ведомство выявило более 1,1 тысячи фактов самозахвата земель. Благодаря профилактической работе в этом году количество таких нарушений снизилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году четверть выявленных фактов самозахвата земли пришлась на использование под торговлю, еще 16% – под офисы. Также нарушения выявили при ведении складской деятельности, размещении гаражных объектов и автостоянок.

Наибольшее количество самозахватов обнаружили в Западном административном округе – 19%, на северо-востоке города выявили 14% нарушений, еще по 11% – в ЮВАО и ЦАО. Для более эффективного выявления нарушений Госинспекция применяет автоматизированные алгоритмы, умеющие распознавать в том числе самозахват земельных участков.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости демонтировала в Москве почти две тысячи самостроев. Порядка 45% среди объектов самовольного строительства составляют отдельные здания и строения. Также высока доля пристроек, надстроек и мансард – 35%. Еще 20% относятся к незаконным конструкциям. Самострой чаще всего выявляют у магазинов, складов и производственных объектов.

По состоянию на июль 2022 года жители Москвы 5 715 раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net", который позволяет проверить законность возведения того или иного объекта недвижимости. С помощью этой услуги был выявлен 441 самострой.

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