Больше 750 объектов самостроя снесли в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С начала текущего года в Москве демонтировали 753 незаконно построенных объекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"С января по июнь 2022 года в Москве <...> было выявлено 1,5 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью 450 тысяч квадратных метров. На данный момент примерно половина из них – 753 объекта самостроя площадью 228 тысяч квадратных метров – уже демонтирована", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В свою очередь, руководитель Госинспекции по недвижимости Иван Бобров отметил, что большое внимание столичные власти уделяют профилактике самостроя. По его словам, для этого с собственниками объектов регулярно проводятся разъяснительные беседы. Так, с начала года было организовано более 50 консультаций по имущественно-земельным вопросам, в которых приняли участие свыше четырех тысяч человек.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за десять лет реализации программы ликвидации самостроя в Москве снесли незаконные постройки суммарной площадью в 22 стадиона "Лужники". Как отметил мэр, подобные объекты не только портили облик города, но и создавали риски для жизней москвичей. Сегодня на их месте появляются зоны отдыха, детские и фестивальные площадки.
Собянин: Москва продолжит работу по выявлению и ликвидации самовольных построек
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