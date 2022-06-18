Собянин рассказал о ходе ликвидации самостроя в Москве

15:04
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
За десять лет реализации программы ликвидации самостроя в Москве снесли незаконные постройки суммарной площадью в 22 стадиона "Лужники". Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Проводим в городе серьезные работы с незаконно возведенными объектами. <...> Эти незаконные здания не только портили архитектурный облик нашего города, но и угрожали жизни и здоровью его жителей", – написал мэр.
Он отметил, что часто подобные здания возводились без соблюдения каких-либо норм, что создавало риски для жизней горожан.
Сегодня на месте снесенный построек создаются создаются зоны отдыха, проводится комплексное благоустройство с размещением детских площадок, высадкой газона. Кроме того, иногда вместо самостроя создаются парковки для автомобилей или фестивальные площадки.
Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что москвичи почти 5 тысяч раз воспользовались чат-ботом "Самострой.net" с момента его запуска летом 2021 года. Данный сервис помогает горожанам узнать о наличии нарушений, связанных с самовольным строительством.
В прошлом году в Москве демонтировали более двух тысяч незаконных построек.
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